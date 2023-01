Urgências de obstetrícia vão funcionar de forma rotativa em Lisboa e Vale do Tejo até março

As urgências de ginecologia e obstetrícia e as unidades de neonatologia de Lisboa e Vale do Tejo vão funcionar até final de março com a mesma metodologia rotativa do que no Natal e Ano Novo.

A confirmação de manter o plano adotado para o Natal e Ano Novo no primeiro trimestre deste ano na região de Lisboa e Vale do Tejo foi esta sexta-feira avançada, em comunicado, pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), depois da avaliação feita numa reunião realizada na terça-feira com os vários hospitais.

Segundo o organismo liderado por Fernando Araújo, as quatro instituições de Lisboa - centros hospitalares de Lisboa Norte, de Lisboa Central e de Lisboa Ocidental e o Hospital Fernando Fonseca - "vão cooperar e partilhar recursos", no sentido de garantir o funcionamento dos respetivos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia e das unidades de neonatologia durante o primeiro trimestre.