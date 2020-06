Urgências de Torres Vedras na origem de surto com 23 casos de coronavírus

O número de infetados pelo novo coronavírus na sequência do surto na Urgência de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste subiu para 23, dos quais 14 são doentes e nove profissionais.A presidente do conselho de administração, Elsa Baião, detalhou que há mais dois utentes infetados e novos cinco casos entre profissionais. O surto levou o centro hospitalar a testar 295 profissionais e 104 doentes.