O Hospital Almada encontra-se com constrangimentos no Serviço de Ortopedia em ambas as urgências (Adulto e Pediatrico), não sendo possível receber doentes das 08H00 do dia 25/04/2023 até às 08H00 do dia 26/04/2023, indicou o CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes).O corpo de bombeiros da área de influência solicitou que se passem dados clínicos para que o CODU os possa referenciar, disse uma fonte da proteção civil.