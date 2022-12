Urgências do Hospital de Évora com equipa reduzida até à noite deste sábado

A Urgência Polivalente do hospital de Évora está a funcionar, desde as 20h00 desta sexta-feira e até às 08h00 de sábado, com "equipa reduzida", revelou a unidade, alertando para um tempo de espera "superior ao esperado".

Em comunicado, o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) informou que "o motivo desta redução [da equipa] deve-se à impossibilidade súbita de alguns profissionais, cuja substituição não é possível garantir no imediato".

Ainda assim, o serviço de Urgência Polivalente do HESE "continuará a funcionar para garantir essencialmente a resposta às situações urgentes e emergentes", frisou a unidade hospitalar.