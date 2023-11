A Urgência Ginecológica-Obstétrica do Hospital de Santo André, em Leiria, está fechada até às 9h00 de segunda-feira e a Urgência Pediátrica vai encerrar 24 horas a partir de domingo devido à falta de médicos, segundo divulgou aquela unidade de saúde. “Em situações urgentes”, as utentes poderão dirigir-se às maternidades Dr. Bissaya Barreto ou Dr. Daniel de Matos”, em Coimbra, explicou o Centro Hospitalar de Leiria. Mais de 30 hospitais de norte a sul enfrentam constrangimentos devido às dificuldade de serem definidas as escalas de médicos.