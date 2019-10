Urgências do Hospital Garcia de Orta sem condições para garantir segurança

Os chefes de equipa de Urgência Geral e especialistas em Medicina Interna do Hospital Garcia de Orta, em Almada, dizem que as Urgências daquela unidade hospitalar não têm condições para garantir a segurança do tratamento dos doentes e pedem a intervenção da Ordem dos Médicos (OM).Em carta enviada à OM, os clínicos do Garcia de Orta dizem que estão no limite da sua capacidade de resposta. Pedem a emissão de um parecer e uma mediação para melhorar os cuidados de saúde.No caso das Urgências Pediátricas, o hospital foi obrigado a fechar este serviço nos últimos fins de semana devido à falta de médicos.