As Urgências dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem vir a ter um ‘mapa’ de funcionamento em rede igual ao que está em vigor para as maternidades/Urgências de Obstetrícia e Urgências de Pediatria. Durante várias horas, a Direção-Executiva do SNS (DE-SNS) reuniu-se com mais de 150 profissionais de várias especialidades e dirigentes de cerca de 40 hospitais, de todas as regiões, para encontrarem soluções que minimizem os constrangimentos em vários serviços hospitalares.









