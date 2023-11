Urgências pediátricas disparam em outubro

As urgências pediátricas dispararam em outubro face a setembro, com uma subida de 61 por cento. Em setembro registaram-se 86 332 urgências pediátricas, enquanto no mês passado esse número subiu para 139 308 (mais 52 976). Os dados de monitorização diária e mensal das urgências do Serviço Nacional de Saúde mostram que em outubro foram feitos 530 497 atendimentos nas urgências, das quais quase 40% (206 613) foram considerados não urgentes. Houve









222 068 utentes triados com pulseira amarela, e 49 033 com pulseira laranja. Os atendimentos nas urgências resultaram em 38 827 internamentos, sendo que as unidades da região Norte foram as que tiveram mais utentes (197 204). Nos serviços de Lisboa e Vale do Tejo houve 175 652 urgências, menos 30 mil do que no mesmo mês de 2022 – que se poderá dever aos constrangimentos que se verificam em vários hospitais. Por unidades, o Hospital de São João (Porto) registou 22 894 urgências, seguindo-se Amadora-Sintra (17 880), Braga (17 774), Gaia (16 994) e Santa Maria, em Lisboa (14 635). De janeiro a outubro, registaram-se quase 5,19 milhões de urgências, mais 55 mil do que em 2022 – ou seja, mais 185 urgências por dia.

Há milhares de utentes que têm alta por abandono - deixam a urgência sem receber alta médica. Foram 22 634 em outubro.





permanecem 4 horas





O tempo médio de permanência nos serviços foi de 256 minutos (4h16m), e de 54 minutos entre a triagem e observação por um médico





Em outubro houve 32 476 urgências de Ginecologia/ /Obstetrícia: foram mais 126 face a setembro, e 466 face a outubro de 2022.