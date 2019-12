Urgências pediátricas do Hospital do Litoral Alentejano sem médico especialista

As urgências pediátricas do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, vão estar encerradas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, depois de já terem fechado no dia de Natal, denunciou a Comissão de Utentes do Litoral Alentejano.

Dinis Silva, porta-voz dos utentes, referiu ao CM, que o hospital justifica a situação com a "falta de médicos tarefeiros para preencher as escalas".

"Em grande parte dos dias, a urgência pediátrica é assegurada por médicos de clínica geral já que o Hospital do Litoral Alentejano conta apenas com um médico pediatra" acrescentou o responsável.

Neste domingo, o serviço está a ser assegurado por um médico de clínica geral confirmou um utente ao CM.

"É uma situação que cria revolta na população, já encerrou no dia de Natal e está previsto encerrar nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. Os utentes são obrigados a deslocar-se para os Hospitais de Setúbal, Beja ou Lisboa que ficam a mais de 100 quilómetros" lamenta Dinis Silva.

Para o responsável pela Comissão de Utentes do Litoral Alentejano esta é "uma situação inaceitável" e pede ao Ministério da Saúde que "resolva rapidamente o problema evitando que o serviço encerre nestes dois dias".

O CM tentou contactar a Administração do Hospital o que não foi possível.

O Hospital do Litoral Alentejano serve uma população de 100 mil habitantes, residente nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira.