O Hospital Beatriz Ângelo (Loures) regista uma sobrelotação na urgência geral de adultos e mantém encerrada a urgência de ginecologia até segunda-feira. “Um doente com pulseira verde chegou a esperar 16 horas e nos corredores estiveram 61 doentes em macas”, referiu aoo secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha.A “sobrelotação do serviço” deve-se à “elevada procura”, reconhece a administração da unidade hospitalar, em resposta à Renascença. Garante que o serviço está aberto mas diz que “só devem deslocar-se ao serviço de urgência doentes agudos, devendo os restantes utentes procurar resposta nos cuidados de saúde primários”.