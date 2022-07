O Hospital de São João, no Porto, foi surpreendido na madrugada de quinta para sexta-feira, quando recebeu a transferência de um doente, de apenas 12 anos, proveniente da Urgência Pediátrica (UP) de Braga.



"Devíamos ter sido informados da quantidade e qualidade de doentes que vão passar a chegar cá e que vão sobrecarregar o nosso sistema", referiu Rúben Rocha, diretor da Urgência Pediátrica do São João.









