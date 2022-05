O serviço de Urgência do Hospital de São João, no Porto, atendeu 1022 doentes na segunda-feira, um “recorde triste” de admissões, que “tende a piorar”, disse o diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva, Nelson Pereira. Dos mais de um milhar de doentes atendidos, 144 foram admitidos na área respiratória, dos quais 53 testaram positivo para o vírus SARS-CoV-2.





Noutros hospitais também se regista elevada afluência às Urgências. Em Santa Maria (Lisboa), “o padrão de episódios de urgências é semelhante ao registado nas últimas semanas, com uma média entre 650 a 700 episódios diários de urgências no conjunto do centro hospitalar”, refere ao CM o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Em São Francisco Xavier, entre sábado e segunda-feira foram registadas 1211 urgências (817 adultos e 394 em idade pediátrica). O Hospital Amadora-Sintra está a registar, em maio, “uma média de 738 episódios de urgência por dia”. Na Urgência Geral os episódios respiratórios rondam os 20%, e na Pediátrica 62%. O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (S. José, Maternidade Alfredo da Costa e D. Estefânia) regista um aumento: entre sábado e segunda-feira foram atendidos 2043 doentes, 830 dos quais segunda-feira (mais 62 do que no mesmo dia da semana anterior).