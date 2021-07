A variante Delta "é assustadora e deve assustar os portugueses", diz Gouveia e Melo

O militar e responsável pela coordenação da task-force, o Almirante Gouveia e Melo, falou esta sexta-feira aos jornalistas sobre a evolução da pandemia da Covid-19."Se fosse esmagado pelo sentimento de responsabilidade, já estava esmagado há muito tempo", disse o almirante, afirmando que todos os dias se questiona sobre o que poderá alterar e "fazer melhor" no processo de combate à pandemia. "Estou convencido, pelos resultados, que temos feito alguma coisa positiva", afirmou, explicando que Portugal tinha uma reserva de vacinas que foi utilizada no "momento certo"."Usámos a reserva que tínhamos no momento certo. Agora quisemos acelerar e já não conseguimos", reafirmou o militar que disse para os portugueses devem ser bem informados."A variante Delta é assustadora e deve assustar os portugueses", rematou, sugerindo que toda a gente vai ser inoculada, "seja com a vacina ou com o próprio vírus. Niguém vai escapar".