Uso de cigarros eletrónicos leva a doença mortal

O surto de uma doença pulmonar aguda relacionada com o uso de cigarros eletrónicos atingiu 450 pessoas nos Estados Unidos, sendo que seis acabaram por falecer em menos de um mês. Embora as autoridades de saúde norte-americanas ainda não tenham definido a causa direta da doença, revelaram os sintomas que obrigam à hospitalização da maioria dos doentes.Os primeiros sintomas são uma tosse seca, falta de ar e opressão torácica. Associados a estes problemas respiratórios surgem problemas gastrointestinais como náuseas, vómitos e diarreias. De acordo com o Centro de Controlo da Doença dos Estados Unidos o paciente sofre ainda de febre, perda de peso e fadiga.As autoridades consideram relevante que a maior parte dos pacientes seja bastante jovem e que um terço tenha menos de 18 anos. Comum a todos os pacientes é o uso de cigarros eletrónicos, que nos Estados Unidos são conhecidos por e-cigarettes. Quando são hospitalizados, os doentes necessitam, num terço dos casos, de ventilação mecânica e de oxigenação extracorporal por membrana.A investigação de agentes microbianos (bactérias e vírus) é consistentemente negativa, não sendo ainda conhecido um tratamento dirigido à causa da doença. Em alguns dos casos os doentes apresentaram, contudo, uma evolução favorável mediante o recurso a terapêutica corticoide.Embora ainda não tenham sido conhecidos casos da doença fora dos Estados Unidos, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP) alerta que "dada a grande disseminação destes produtos e a fácil acessibilidade, é provável que surjam casos em outros países, incluindo Portugal".O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou que estão a ser preparadas as orientações que vão levar à proibição da venda de cigarros eletrónicos e consequente fiscalização. Na Casa Branca, o secretário de Estado da Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, revelou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos preparava um "documento de orientação" que visa a proibição de todo o tipo de sabores dos cigarros eletrónicos: aromas de menta e mentol, chicletes, doces, frutas, álcool entre outros.A Sociedade Portuguesa de Pneumologia revela que "é perigosa a utilização de dispositivos adquiridos fora do comércio regulado ou a adição de líquidos contendo derivados da canábis".Um número crescente de adolescentes utiliza nos Estados Unidos cigarros eletrónicos devido aos sabores adocicados. Estes cigarros implicam também a dependência da nicotina.O que deve fazer o consumidor que sinta sintomas da doença?- Deve procurar o médico, fornecendo-lhe informação sobre o produto que consome.- Todos os doentes usaram cigarros eletrónicos?- Revelaram que usaram estes dispositivos pelo menos 90 dias antes de verificados os primeiros sintomas.- Esta é uma situação bastante grave?- Nunca vimos nada semelhante no cigarro convencional. É preocupante.