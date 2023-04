Uso de máscara e viseira deixa de ser obrigatório nos serviços de saúde dos Açores

O uso de máscara e viseira nos serviços de saúde e nas estruturas residenciais para idosos deixa de ser obrigatório nos Açores a partir de sábado, anunciou esta sexta-feira a porta-voz do Conselho do Governo, Berta Cabral.

O Conselho do Governo dos Açores fez aprovar esta sexta-feira, no âmbito da sua reunião na ilha do Corvo, integrada na visita oficial do executivo açoriano, uma resolução que determina o fim do estado de alerta em todas as ilhas, devido à pandemia da covid-19.

Berta Cabral referiu que "ao ser revogada a Resolução do Conselho do Governo nº 173/2022, de 18 de outubro, procede-se à revogação das medidas associadas ao estado de alerta até agora em vigor e o acompanhar das medidas adotadas no espaço nacional no que diz respeito ao fim da obrigatoriedade do uso de máscaras e viseiras nos estabelecimentos e serviços de saúde e nas estruturas residenciais, de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como em unidades e estabelecimento similares".