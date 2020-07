Uso de máscara na rua obrigatório na Madeira

O Governo Regional da Madeira decretou o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos. A medida entra em vigor já neste sábado, dia 1 de agosto.Esta obrigação comporta, porém, exceções. As crianças até aos 10 anos, pessoas incapacitadas pela dificuldade de colocar ou retirar a máscara sem assistência e outras situações previamente identificadas pelas autoridades de saúde não ficam abrangidas. O Governo Regional anunciou ainda a situação de calamidade vai continuar em vigor, pelo menos, por mais um mês, até 31 de agosto.Os passageiros que viajem para a Madeira e se recusem a fazer o teste de despistagem à Covid-19 incorrem num crime de desobediência, podendo as autoridades determinar o confinamento obrigatório por 14 dias. Pode ser feito no domicílio, em estabelecimento de saúde ou em estabelecimento hoteleiro.Entretanto, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, considera muito positivo o uso obrigatório de máscara e diz que se devia ponderar a mesma medida no continente.