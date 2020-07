Uso de máscara na rua passa a ser obrigatório na Madeira

O Governo Regional da Madeira prepara-se para, esta terça-feira, decretar obrigatório o uso de máscaras também nas ruas da Madeira. Segundo o Diário de Notícias da Madeira a medida deverá ser enunciada e explicada pelo Governo Regional ao final da tarde desta terça-feira.

Esta medida respeitante aos equipamentos de proteção individual, no âmbito da atual pandemia do novo coronavírus, surge no seguimento de reforço das medidas de prevenção da transmissão da Covid-19. Medidas semelhantes têm sido adotadas, por exemplo, na Antuérpia (Bélgica), em algumas localidades turísticas francesas (Nice, Argelès-sur-mer e La Rochelle) e em algumas regiões espanholas (Catalunha, Galiza, Múrcia), sendo que o uso de máscara nestas localidades passou a ser obrigatório também na rua, em casos de ruas movimentadas ou com grande afluência turística, mercados ao ar livre ou outras zonas de acesso público.

O uso de máscara na Madeira é obrigatório nas atividades de contacto com o público desde 22 de abril e passou a ser também regra nos espaços comerciais e transportes da região autónoma a 1 de maio.