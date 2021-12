Uso de viagra diminui risco de ter Alzheimer

O viagra não é útil só para tratar a disfunção erétil. Investigadores norte-americanos têm estado a analisar os efeitos do fármaco no cérebro e descobriram que o medicamento pode ajudar na luta contra a doença de Alzheimer. A notícia foi divulgada esta segunda-feira pela BBC, que revela que os especialistas, sediados em Cleveland, nos EUA, se aperceberam que o comprimido azul ataca algumas das proteínas que se acumulam no organismo de pacientes que sofrem deste tipo de demência.









Após analisados os dados de sete milhões de homens, concluiu-se que, desse universo, os que usavam regularmente viagra tinham risco reduzido de desenvolverem Alzheimer.

O entusiasmo é grande junto da comunidade científica, até porque usar, para um novo fim, uma droga que já é conhecida é mais fácil, mais rápido e muito mais barato do que descobrir e desenvolver uma substância nova para tratar qualquer enfermidade. O viagra, inicialmente concebido como um fármaco para tratar problemas de coração – uma vez que melhora a circulação sanguínea –, provocou uma revolução no tratamento da disfunção erétil e nos últimos anos começou também a ser usado em homens e mulheres que sofrem de hipertensão pulmonar. Se consegue ser eficaz no tratamento de Alzheimer é aquilo que os cientistas se propõem descobrir a seguir.