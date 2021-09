A obrigatoriedade do uso de máscara em espaços exteriores sempre que não seja possível o distanciamento físico termina no próximo domingo. PS e PSD não vão propor no Parlamento a renovação da medida, em vigor desde 28 de outubro de 2020.O líder parlamentar do PSD, Adão Silva, afirmou que só um agravamento súbito da pandemia de Covid-19 nos próximos dias impediria os sociais-democratas de defender o fim das máscaras na rua.