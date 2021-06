Utente assistido à espera da vacina Covid no Porto

Um utente teve de ser assistido pelos Sapadores do Porto, quando estava ao sol à espera na fila para ser vacinado, no Regimento de Transmissões do Exército, junto à Circunvalação, no Porto, esta tarde. Terá sofrido uma quebra de tensão, foi assistido com oxigénio no local.À hora de almoço, havia centenas de utentes à espera numa fila que se prolongava por várias centenas de metros.Pelas 15h45, estavam a sair, já vacinados, utentes com marcação para as 11h45.A Proteção Civil Municipal colocou várias tendas junto à entrada das instalações militares para abrigar os utentes do sol forte que se faz sentir. Também distribui garrafas de água para evitar a desidratação dos utentes que esperam no exterior.A Polícia Municipal do Porto também está no local.