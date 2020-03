Uma idosa de 86 anos do Lar de Nossa Senhora da Conceição em Turquel, Alcobaça, está infetada com o novo coronavírus.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher encontra-se internada no hospital de Leiria desde domingo. O resultado do teste foi conhecido esta segunda-feira.Os 19 funcionários e os restantes utentes da instituição também vão realizar testes. O CM sabe que há mais utentes que apresentaram sintomas de Covid-19.