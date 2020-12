Utente de lar em Tabuaço com surto de Covid-19 morre infetada com o novo coronavírus

Uma mulher, de 96 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, vítima da infeção pelo novo coronavírus.

A idosa era utente do Lar Maria de Lurdes Barradas do Centro de Promoção Social do Concelho de Tabuaço.

Segundo um comunicado divulgado na página facebook da instituição, esta terça-feira, a direção da mesma informou que "uma das funcionárias acabaria por testar positivo à Covid19, através do chamado teste rápido, que deteta o antigénio do SARS-CoV-2. (...) No seguimento do aparecimento deste caso, foram de imediato mobilizadas as entidades relevantes, no sentido de analisar a situação e conter a propagação do vírus. Neste sentido, todos os utentes e funcionários da Instituição foram igual e imediatamente testados com testes rápidos (...) tendo-se aferido a presença de outros positivos na instituição". Questionada sobre a situação atual do Lar e o número de utentes e funcionários infetados após a realização do teste com zaragatoa, a direção da instituição recusou prestar declarações.