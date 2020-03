Utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia morre vítima de coronavírus

Uma idosa de um lar de Gouveia morreu esta segunda-feira vítima de coronavírus no Hospital da Guarda.A morte desta utente foi confirmada pela autarquia. Segundo o que oconseguiu apurar, a utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia foi diagnosticada com coronavírus na passada quinta-feira. Ficou em isolamento no hospital, mas acabou por morrer.A unidade sénior ficou em quarentena desde sexta-feira e osabe que já foram realizados testes à Covid-19 aos restantes utentes e a todos os funcionários, que aguardam o resultado das análises.