Utentes, bombeiros e GNR ainda por testar em Marco de Canaveses

Há 700 utentes e 160 trabalhadores de várias instituições de solidariedade social de Marco de Canaveses aos quais não foram feitos os testes da Covid-19, denunciou esta quarta-feira Cristina Vieira, presidente da câmara.Em igual situação estão 30 bombeiros, 30 socorristas da Cruz Vermelha e os militares da GNR."É inadmissível. Tem faltado capacidade de decisão às autoridades de saúde local e regional. E não há vontade de resolver o problema", diz.A autarca indica que, no concelho, foram realizados testes em apenas três instituições, ao abrigo dos protocolos com a Segurança Social."E há um centro de rastreio no estádio municipal, com capacidade para 150 testes por dia, mas só faz 40", conclui. Otentou contactar a Administração Regional de Saúde do Norte, sem sucesso.

