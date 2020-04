Utentes contaminados com coronavírus permanecem em lar de Mangualde

Subiu para seis o número de mortos por Covid-19 no Lar de São José, em Santiago de Cassurrães, Mangualde. No fim de semana morreram quatro utentes, todos com mais de 80 anos e que padeciam de outras patologias.



Agora são 49 pessoas com ligações a esta instituição de Mangualde que estão contaminadas, entre utentes e funcionários. Os utentes continuam todos no lar, distribuídos em várias alas e afastados dos restantes, que deram negativo para a Covid-19.