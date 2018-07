Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Utentes contra fecho de serviço no centro de saúde da Póvoa de Santa Iria

Ação de protesto é convocada pela Comissão de Freguesia do PCP e realiza-se a partir das 18h00.

09:09

Os utentes do centro de saúde de Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira, manifestam-se esta segunda-feira à tarde contra o encerramento do Serviço de Atendimento Complementar, medida que os obriga a deslocar-se a Alverca.



A ação de protesto é convocada pela Comissão de Freguesia da Póvoa de Santa Iria do PCP e realiza-se a partir das 18h00, junto ao centro de saúde local.



Em causa está, segundo explicou à agência Lusa David Costa, do PCP da Póvoa de Santa Iria, o encerramento, a partir do dia 1 de agosto, do Serviço de Atendimento Complementar (SAC), que funcionava nos dias úteis no centro de saúde local das 20h00 às 22h00.



"Fomos apanhados de surpresa. É um serviço muito importante para os utentes desta freguesia. Antigamente funcionava todos os dias e passou a funcionar só entre segunda e sexta-feira. Agora acabam com este serviço", lamentou.



Concretizando-se este encerramento, a alternativa para os utentes que necessitem de recorrer a este serviço será na cidade vizinha de Alverca, situação que o PCP considera ser "bastante prejudicial".



"Estamos a falar de uma população, essencialmente idosa, com dificuldades de locomoção e de ter uma alternativa de transportes acessível", apontou.



O SAC de Alverca, que dispõe de dois médicos, vai passar a servir os utentes de Alverca, Sobralinho, Vialonga, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.



David Costa considera que esta medida poderá implicar também uma procura maior dos serviços do hospital de Vila Franca de Xira.



"Não temos dúvidas de que mais gente vai recorrer mais ao hospital. Vão entupir as urgências", alertou.



Por seu turno, contactada pela Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) explicou que essa decisão foi discutida com a junta de freguesia e com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.



A ARSLVT sublinhou que o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo tem um SAC por concelho, exceto no concelho de Vila Franca de Xira, onde tem dois atendimentos.



"Com a criação da Unidade de Saúde Familiar na Póvoa de Santa Iria verificou-se que ao Atendimento Complementar estão a recorrer sobretudo utentes com médico de família", apontam.



A entidade acrescenta ainda que o SAC de Alverca "vai continuar a funcionar das 20h00 às 22h00, de segunda a sexta-feira, e será reforçado com o médico que fazia atendimento complementar na Póvoa de Santa Iria.



"Sábados, domingos e feriados estão sempre escalados três médicos, das 09h00 às 13h00.