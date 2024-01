Dezenas de utentes concentraram-se no sábado junto aos hospitais do Barreiro e de Loures para protestar contra a falta de condições de acesso a cuidados de saúde.“A gota de água para este protesto foi o encerramento total das urgências no último fim de semana. Está na altura de dizer basta”, afirmou aoFernanda Santos, porta-voz da Comissão de Utentes de Loures, lembrando que desde março de 2023 que as urgências pediátrica e obstétrica estão encerradas de noite e ao fim de semana.