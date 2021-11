Utentes são obrigados a irem de madrugada para a porta do Centro de Saúde de Unhos, em Loures, para conseguirem uma consulta. A situação é recorrente mas agrava-se às terças-feiras, dia habitual de marcações para quem não tem médico de família. Esta terça-feira, o caos acentuou-se com o atraso, de cerca de uma hora, do segurança responsável pela abertura da unidade de saúde.