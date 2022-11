Inaugurada em julho de 2019 pelo primeiro-ministro António Costa, nos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, a Unidade de Saúde Familiar do Bombarral constituída por sete médicos e sete enfermeiros está agora quase reduzida ao mínimo. Ao verem a cada dia que passa as condições a piorarem, dezenas de utentes reuniram-se este sábado à entrada da unidade de saúde para protestarem.









