Utentes do IP3 atribuem condicionamentos a falta de manutenção da via

O encerramento parcial e os vários condicionamentos do trânsito no Itinerário Principal 3 resultam sobretudo da "falta de manutenção", acusou esta terça-feira a Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3.

"O IP3 tem estado perto do abandono total", lamentou esta terça-feira Álvaro Miranda, representante daquela associação, em declarações à agência Lusa.

Durante anos, "não foram feitas obras de manutenção nos taludes, nem limpeza adequada das valetas", acrescentou.

"Mais cedo ou mais tarde, esta situação vai dar derrocada", segundo Álvaro Miranda.

A Associação de Utentes e Sobreviventes, com sede em Penacova, realizou uma conferência de imprensa para "manifestar descontentamento" pelo encerramento total do IP3, no sentido de Viseu, entre o nó da Espinheira e aquela vila do distrito de Coimbra.

Entre Trouxemil e Santa Comba Dão, também no sentido Coimbra--Viseu, a circulação de viaturas pesadas foi proibida na sequência das derrocadas e outros incidentes provocados pelo mau tempo há mais de uma semana, com a passagem das depressões Elsa e Fabien.

Entre a Espinheira e Penacova, as viaturas ligeiras que se dirigem para o interior têm de seguir por vias secundárias.

Em comunicado, a associação lamenta "o transtorno causado às populações em geral, bem como o prejuízo às empresas de transporte de mercadorias".

Por outro lado, assume diversas "desconfianças sobre as obras em curso" no IP3, iniciadas no verão, na zona de Penacova.

Os recentes efeitos do mau tempo em Portugal provocaram três mortos e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

Originado pela depressão Elsa, entre os dias 18 e 20, a que se juntou no dia 21 a depressão Fabien, o mau tempo provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.