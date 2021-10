Foram anos de maus-tratos que terão causado a morte de pelo menos 17 utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos. Todos passavam fome e pelo menos oito acamados, na enfermaria, “estavam amarrados às camas, com ambas as mãos presas, cada uma a um dos lados da cama, de barriga para o ar, durante dia e noite”, descreve a acusação do Ministério Público, consultada pelo CM.