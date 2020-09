Utentes e funcionários de lar em Estremoz testam negativo à Covid-19

Os utentes e funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Veiros, no concelho de Estremoz (Évora), testaram negativo à covid-19, após a provedora e o marido ficarem infetados, disse esta segunda-feira o presidente do município, Francisco Ramos.

A câmara de Estremoz anunciou no dia anterior, em comunicado, a existência dos dois primeiros casos de Covid-19 no concelho, ligados ao lar da Misericórdia de Veiros, pelo que foram testados utentes e funcionários.

O autarca indicou à agência Lusa que entre dez e 12 pessoas de Veiros, que contactaram com o casal, estão esta terça-feira a serem testados, devendo o resultado ser conhecido na quarta-feira.

Francisco Ramos esclareceu que, além do casal infetado, que "está isolado em casa" em quarentena, "há um terceiro caso" no concelho.

Trata-se de um homem residente na freguesia da Glória, que veio de Moçambique, segundo informação que chegou hoje à câmara municipal através do delegado de Saúde de Estremoz.

De acordo com o autarca, o homem proveniente de Moçambique reside no Vale de Infante, na serra d'Ossa, "tem toda a família em quarentena" e "não foi testado, nem em Moçambique, nem na chegada a Portugal, tendo realizado o teste em Évora".

Contactada pela Lusa, fonte do Lar da Misericórdia de Veiros tinha já confirmado os dois casos e explicou que a instituição tem 36 utentes e cerca de 30 funcionários.

No domingo, segundo o autarca, quatro funcionários do lar que "tinham tido contacto mais próximo com a provedora na passada terça-feira, último dia em que a senhora tinha estado na instituição, foram testados", tendo os resultados chegado na segunda-feira, "todos negativos".

"Os restantes funcionários e também os utentes do lar" efetuaram na segunda-feira os testes na instituição, tendo hoje sido conhecidos os resultados, também negativos, acrescentou.