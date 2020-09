Utentes e funcionários de lares de Castelo de Vide testam negativo à Covid-19

Os utentes e funcionários de dois lares em Castelo de Vide (Portalegre) testados à covid-19 tiveram resultado negativo, após duas funcionárias da instituição gestora terem testado positivo, disse esta segunda-feira à agência Lusa o presidente do município, António Pita.

"Em relação aos testes que foram efetuados nos lares a funcionários e aos utentes, foram feitos 49 testes e deu tudo negativo", disse.

De acordo com o autarca, os utentes e funcionários do Lar João Palmeiro Novo e do Lar do Convento de São Francisco, ambos pertencentes à Fundação Nossa Senhora da Esperança, continuam confinados.

António Pita explicou ainda que não foram efetuados testes a todos os utentes devido aos critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde.

"Foi feito um rastreio de acordo com os critérios definidos pela autoridade de saúde, em função daquilo que foi o contacto direto das duas funcionárias infetadas com os utentes e com os colegas", explicou.

"A vigilância está a ser feita de forma muito apertada no sentido de perceber se há alguma sintomatologia que leve a que sejam feitos mais testes, mas em princípio não vai ser necessário", acrescentou.

Foram realizados nas últimas horas "mais de 100 testes" na comunidade, estando também a ser testados jogadores e dirigentes da Associação Desportiva de Castelo de Vide, já que uma das duas funcionárias dos lares que estão infetadas exerce a função de massagista no clube.

O presidente da Câmara de Castelo de Vide explicou ainda que estão 10 casos ativos no concelho: "Nós temos 10 casos ativos no concelho, mas temos mais duas pessoas infetadas que estão cá, mas não têm morada fiscal em Castelo de Vide", explicou.

Portugal contabiliza hoje mais quatro mortos relacionados com a covid-19 e 425 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.957 mortes e 74.029 casos de infeção, estando hoje ativos 24.188 casos, mais 184 do que no dia anterior.