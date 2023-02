Utentes e pais temem fecho da Casa do Povo de Sesimbra

Utentes e pais de crianças que frequentam as valências da Casa do Povo de Sesimbra temem o encerramento da instituição. Denunciam problemas financeiros, já antigos, que culminaram com atraso nos pagamentos dos vencimentos dos funcionários - os meses de dezembro e janeiro só foram pagos esta semana."A verba nunca foi abundante. Os salários de outubro e novembro foram pagos em duas tranches, a direção nunca falou com os funcionários a explicar o motivo", refere fonte conhecedora do processo. Para esta sexta-feira à noite está prevista uma manifestação antes da sessão da Assembleia Municipal de Sesimbra, e pais e funcionários deverão intervir durante a sessão, para alertar para o problema.A Casa do Povo tem várias valências, para crianças e idosos, como creche, centro de dia, apoio domiciliário e cantina social, contando com cerca de 30 funcionários e mais de 100 utentes. Osolicitou um esclarecimento ao presidente da Casa do Povo, Florival Cardoso, que não quis comentar. No final do mês realiza-se uma assembleia de sócios.