As Comissões de Utentes da Península de Setúbal convocaram para esta terça-feira, às 18h00, uma concentração à porta da sede da Transportes Sul do Tejo (TST), no Laranjeiro, em Almada.



Reclamam o cumprimento dos horários e carreiras da Carris Metropolitana, e recusam o argumento de que "faltam motoristas", apresentado pela TST e Alsa Todi, que operam os autocarros.