Utentes ‘fogem’ sem os hospitais saberem

Três dos processos decididos pela ERS no 2ª trimestre prende-se com a fuga de utentes especialmente vulneráveis sem o hospital dar conta.Num caso, um utente abandonou a urgência do Hospital Garcia de Orta (Almada) e foi encontrado mais tarde "com a roupa hospitalar toda ensanguentada, descalço, encharcado e com vários dentes partidos, e com uma hemorragia difícil de estancar".Outro caso aconteceu na Urgência do Hospital de Portalegre: a utente, com Alzheimer, abandonou o serviço e foi a responsável de uma loja que telefonou à família a informar que a idosa estava lá, "de robe e pantufas". No Hospital de Santo António (Porto), um idoso com Alzheimer saiu da Urgência e percorreu vários quilómetros até ser encontrado.Nos casos de utentes que saem do hospital sem que a unidade se aperceba, a ERS determinou a realização de auditorias aos procedimentos de segurança dos respetivos serviços de Urgência.