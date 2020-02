Utentes manifestam-se em Lisboa por melhores cuidados de saúde no Litoral Alentejano

Centenas de utentes do Litoral Alentejano realizaram esta sexta-feira uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde a exigir a "colocação de mais profissionais" na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.

Dinis Silva, porta-voz dos utentes, afirmou ao CM que "neste momento há falta de médicos, enfermeiros, auxiliares e assistentes técnicos no Hospital do Litoral Alentejano (HLA) e nos vários centros de saúde".

No final da concentração "foi aprovada uma moção com as nossas reivindicações que entregámos no Ministério da Saúde, onde vamos ser recebidos no dia 2 de março" anunciou Dinis Silva.

"Na região há cerca de 11 mil utentes sem médico de família, que é um número infelizmente muito elevado, a urgência de pediatria do HLA continua a funcionar sem médico pediatra e há localidades que só têm médico de 15 em 15 dias. No Hospital do Litoral Alentejano, os tempos máximos de resposta garantidos são na sua maioria ultrapassados, como é o caso das consultas de otorrinolaringologia, em cerca de três anos, e, em algumas especialidades, só há um médico para cerca de 100 mil utentes" acrescentou Dinis Silva.

Os utentes defendem também a "colocação de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Alcácer do Sal".

Dinis Silva, criticou ainda "a degradação das instalações de centros e extensões de saúde nos concelhos de Santiago do Cacém, Grândola e Odemira e o atraso na abertura da nova urgência do HLA, um investimento de cerca de dois milhões de euros, que está por abrir há mais de 1 ano por falta de mais de 15 enfermeiros para assegurar o serviço".

A manifestação juntou ainda dezenas de enfermeiros, auxiliares, autarcas, dirigentes e delegados sindicais que estão solidários com a luta dos utentes.

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano serve uma população de 100 mil habitantes, residente nos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Odemira e Sines.