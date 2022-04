"Adeus, mano, até um dia!”. Foi em lágrimas que Jacques Martins se despediu esta terça-feira do seu colega de quarto no lar Clube da Amizade, no Alto da Guerra, em Setúbal. João Ventura foi um dos oito utentes, alguns acamados, que tiveram de sair do lar. Esta quarta-feira, deverão ser retirados os restantes 12 utentes.









