Utentes sem coronavírus transferidos de lar em Vila Nova de Foz Côa

Os 47 idosos infetados com o novo coronavírus vão continuar no lar Nossa Senhora da Veiga, em Vila Nova de Foz Côa. A decisão foi das autoridades de saúde que optaram por transferir os doze idosos não infetados para o Centro de Formação Agrária, que fica a poucos metros do lar, e que hoje vai ser desinfetado com os idosos no seu interior.



A operação de transferência dos utentes foi morosa, uma vez que quase todos têm mobilidade reduzida. Os bombeiros locais deram uma preciosa ajuda. Ainda durante o dia de ontem, as funcionárias do lar deram um grito de revolta e pediram para "não serem esquecidas". Nesta fase, trabalham apenas quatro com a ajuda do diretor técnico.