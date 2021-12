Utentes subornam enfermeiros com dinheiro para não darem vacina Covid e carimbarem registo

Há vários casos de utentes que não querem receber a vacina da Covid-19 e, por isso, aliciam os enfermeiros que as administram com dinheiro, para que o profissional de saúde não lhes aplique a inoculação e mesmo assim carimbe o registo, falsificando o estado de vacinação.Segundo a imprensa nacional, há vários casos já detetados num centro de vacinação em Lisboa e Vale do Tejo. Num dos casos, um homem de 72 anos ofereceu 200 euros ao enfermeiro para que não lhe desse a vacina e forjasse o certificado. Como o profissional de saúde negou o pedido, o utente acabou por abandonar o local sem ser vacinado, mas a tentativa de aliciamento foi registada na ficha do homem.De acordo com Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, este organismo ainda não recebeu qualquer denúncia de casos semelhantes, mas apelou a que os enfermeiros denunciem situações desta natureza, pois constituem crime.