Utentes voltam a ter desconto nos táxis para se deslocarem até centros de vacinação no Porto

Um acordo entre a Câmara do Porto e as centrais de táxis Raditáxis e Táxis Invicta prevê um serviço de transporte de cidadãos para os centros de vacinação da cidade quando convocados para receber as vacinas Covid e da Gripe. Os utentes podem solicitar um táxi, fazer-se acompanhar por um familiar ou cuidador e têm um desconto na viagem.



O acordo entrou em vigor a 1 de novembro e as viagens têm um custo de dois euros por percurso, isto é, quatro euros em caso de ida e volta.

Segundo um comunicado da autarquia do Porto, no próximo fim de semana "os centros de vacinação do Cerco e do Regimento de Transmissões estarão mais uma vez em funcionamento: no caso do ACeS Ocidental (Regimento de Transmissões do Porto) aplica-se o horário das 9 às 19 horas, para agendamento local e "casa aberta" para utentes maiores de 70 anos. Já o Parque da Saúde do Cerco (ACeS Oriental) estará aberto no sábado entre as 9 e as 17 horas, por agendamento na faixa etária dos 70-75 anos e por telefone na faixa etária dos 80-85 anos".

O serviço pode ser solicitado via telefónica para uma central. A medida já esteve em vigor entre março e setembro, período em que foram realizadas 35 840 viagens.