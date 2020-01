Utiliza perfume nos transportes públicos? Petição analisada no Parlamento pede proibição

Em causa estão as preocupações de Mário Gonçalves Marques dos Reis, que redigiu o

catalogado como "", numa folha escrita à mão e onde são enumerados dez motivos que justificam este pedido.

"Fumar tabaco nos transportes públicos e nos locais públicos é proibido", lê-se, "mas os químicos contidos nos perfumes fazem muito pior", avança o homem, expondo a presença de ingredientes como detergentes ou amoníaco como poluentes para o ar e que tornam "impossível a qualquer um viajar nos transportes públicos ou aguardar nos locais públicos".

Uma petição insólita, enviada ao Parlamento, está a fazer com que a Comissão de Saúde da Assembleia da República esteja a avaliar a possibilidade da proibição de utilizar perfume nos transportes públicos.Sim, leu bem.documentoNo final da petição, o autor acrescenta que esta é uma preocupação a ter para com quem sofre com problemas respiratórios como a asma, alergias ou bronquites.De acordo com o site da Assembleia da República , a única coisa exigida para submeter uma petição é que esta seja "reduzida a escrito e devidamente assinada". Esta pedição, pelo contrário, foi assinada também de forma insólita: através da impressão digital e não da assinatura do nome.A petição, com data de entrada na Assembleia da República a 02 de janeiro de 2020, conta, para já, apenas com uma assinatura e "aguarda deliberação sobre a sua admissibilidade".