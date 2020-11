Os utilizadores de comboios estão insatisfeitos com os serviços ferroviários nacionais, quer sejam urbanos, regionais ou de longo curso, de acordo com um inquérito da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. No caso das estações, viagens e de tratamentos das situações de atrasos e perturbações, a qualidade piorou no ano passado face a 2018.









A insatisfação nos serviços urbanos e suburbanos “está relacionada, fundamentalmente, com as condições oferecidas a passageiros portadores de deficiência/mobilidade reduzida”, adianta aquela entidade, a que se soma ainda o desagrado com os atrasos.

O serviço regional é o que apresenta os mais baixos níveis de satisfação, nomeadamente com a Linha do Vouga, com 75% dos inquiridos a considerarem este serviço insatisfatório. Os comboios Intercidades e os serviços internacionais também foram considerados insatisfatórios, tendo escapado desta avaliação negativa apenas o serviço de Alfa Pendular.





O inquérito da autoridade mostra que os passageiros estão mais satisfeitos com as questões relacionadas com os preços e aquisição de títulos mas querem mais pontualidade e frequência nos serviços ferroviários do País.