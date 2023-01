Vacina adaptada à Ómicron reduz internamento de idosos em 81%, revela estudo

As vacinas adaptadas à variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 reduzem em 81% as hospitalizações por covid-19 nas pessoas com mais de 65 anos, de acordo com um estudo realizado em Israel e esta terça-feira divulgado.

A investigação concluiu também que estas vacinas da farmacêutica Pfizer, atualizadas em relação à primeira versão, diminuíram o risco de morte devido à infeção pelo coronavírus nesta faixa etária em cerca de 86%.

A investigação foi liderada pelo médico israelita Ronen Arbel, investigador do Sapir College, e publicada na Rede de Investigação em Ciências Sociais (SSRN), com base em dados da aplicação dessa vacina em Israel, país pioneiro na campanha de vacinação durante a pandemia.