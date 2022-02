Vacina contra a Covid-19 para menores de cinco anos da Pfizer e BioNtech poderá estar disponível em fevereiro

A vacina contra a Covid-19 para crianças com menos de cinco anos de idade a ser preparada por um consórcio de empresas composto pela Pfizer e BioNtech poderá estar disponível no final de Fevereiro, segundo o The Washington Post.

Segundo o jornal, que cita fontes familiarizadas com a investigação, espera-se que as duas empresas farmacêuticas apresentem esta terça-feira um pedido de autorização de utilização de emergência para a nova versão da vacina Covid-19 à US Food and Drug Administration (FDA).

O medicamento pode ser administrado a crianças entre os seis meses e os cinco anos de idade, o que o torna o primeiro a ser comercializado para esta faixa etária.