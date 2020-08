Vacina contra a gripe vai ser grátis para grávidas

A vacina contra a gripe sazonal vai passar a ser gratuita para as grávidas. Até então, embora fosse “fortemente recomendada” por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS), as mulheres que a quisessem tomar, tinham de pagar.





Além das gestantes, também os profissionais de lares passam a ter garantida a vacina gratuitamente, avançou aofonte oficial da DGS, acrescentando que está a ser ponderada a hipótese de alargar ainda a gratuitidade a “outros grupos de risco clínico”.

Este ano, o Ministério da Saúde já garantiu a compra de 2 070 754 doses de vacinas, num investimento de 17 milhões de euros. A imunidade chegará de forma faseada, a partir da última semana de setembro.





No ano passado, foram adquiridas 1,4 milhões de doses. A proteção, que pode ser adquirida e administrada em farmácias com serviço de vacinação, custava cerca de 7 euros com receita médica. Este ano, o preço ainda não é conhecido, assim como a composição da própria vacina.



Em 2019, pela primeira vez, a imunidade era tetravalente. Quer isto dizer que garantia proteção contra quatro tipos de vírus da gripe (dois do tipo A e dois do tipo B). Até então, as vacinas só cobriam três tipos de vírus. A comparticipação do Estado neste tipo de imunidade é 37%.