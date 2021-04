As 31 200 doses da Johnson & Johnson que chegaram a Portugal há sensivelmente duas semanas já foram distribuídas e começam esta segunda-feira a ser administradas nos centro de vacinação, revelou o coordenador do plano, Henrique Gouveia e Melo. Os Estados Unidos e o Reino Unido já retomaram a vacinação, depois de a EMA recomendar a imunidade.





Trata-se de uma vacina de dose única, o que permitirá acelerar o ritmo e chegar mais facilmente ao objetivo de ter 70% da população vacinada (com o número de doses estipulado por cada farmacêutica) até ao final do verão. As autoridades têm, por isso, como meta a imunização de 100 mil pessoas por dia. De acordo com o EudraVigilance, foram notificados 413 casos suspeitos de reações adversas relacionados com este fármaco, sendo que apenas 7 aconteceram nos Estados-Membros. Deste total, 59,3% referem-se a mulheres.