Vacina da AstraZeneca vai ser utilizada em pessoas até aos 65 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu esta segunda-feira uma norma em que estabelece que, até novos dados estarem disponíveis, a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca “deve ser preferencialmente utilizada para pessoas com 65 ou menos anos de idade”. Ainda assim, e apesar da nova ressalva, “em nenhuma situação deve a vacinação de uma pessoa com 65 ou mais anos de idade ser atrasada se só estiver disponível” a vacina produzida pela companhia farmacêutica britânico-sueca. Indicação idêntica é dada para os casos em que “só estiver disponível uma vacina de mRNA” – nas vacinas mRNA é introduzido no corpo um mensageiro de ácido ribonucleico (mRNA na sigla em inglês), que contém informação genética sobre o vírus e engana o corpo para que seja ele próprio a produzir a proteína do agressor.









Ainda sobre a vacina da AstraZeneca, através da norma divulgada ontem, a DGS informa que “não existem dados sobre a administração desta vacina durante a gravidez” e que estudos feitos em animais “não indicaram efeitos negativos no feto ou na grávida”. Logo, “se os benefícios esperados ultrapassarem os potenciais riscos para a mulher, a vacina poderá ser considerada, por prescrição do médico assistente”, esclarece a DGS. Quanto à amamentação, “desconhece-se se a vacina é excretada no leite humano, no entanto, por ser uma vacina de um vetor viralgeneticamente modificado sem capacidade replicativa, não é expectável a existência de efeitos adversos na criança amamentada”, esclarece-se ainda.

De recordar que Portugal recebeu no último domingo um lote de 43 200 vacinas da AstraZeneca, o primeiro deste laboratório farmacêutico.