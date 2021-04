Vacina da Covid-19 dada em Portugal por idades a partir de dia 12

A idade passa a ser o critério prioritário na segunda fase do plano de vacinação contra a Covid-19, que arranca a 12 de abril. Pessoas com idade entre os 70 e 79 anos serão as próximas a ser chamadas à vacina.A Direção-Geral da Saúde (DGS) avançou que será realizada a "vacinação por idades, utilizando o critério de faixa etária decrescente". No entanto, será aplicada "uma estratégia em dois braços, que correrá em paralelo". Assim, o modelo adotado na segunda fase prevê também a "vacinação de pessoas com pelo menos uma das patologias identificadas para a fase dois, sem um limite de idade"."Através desta estratégia, será possível garantir que esteja vacinada a grande maioria das pessoas mais vulneráveis e em risco de internamento e morte por Covid-19", divulgou a DGS. "Vamos começar com a faixa etária que estiver por preencher, presumo que será na faixa dos 70, depois 60, depois 50, depois 40, até acabarmos", explicou o coordenador da ‘task force’ para o plano de vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo.