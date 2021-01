Vacina da Moderna contra a Covid-19 "protege durante alguns anos" e já foram encomendadas 500 milhões de doses

Stephane Bancel, Ceo da Moderna, garantiu esta quinta-feira que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida por este laboratório oferece protecção contra o novo coronavírus "durante alguns anos", alertando que é necessária, no entanto, mais informação sobre os estudos feitos ao fármaco.

A mais recente vacina contra a Covid-19 foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento esta quarta-feira e, horas depois, teve ‘luz verde’ também da Comissão Europeia, pelo que começará a chegar em breve aos vários países da União Europeia.

"O cenário pintado por alguns meios, de que a vacina só funcionaria durante um mês ou dois está fora de cena. O decompor dos anticorpos gerados pela vacina é muito lento. Acreditamos que a vacina garante protecção durante alguns anos", disse o responsável, adiantando que o laboratório anunciará em breve a eficácia do fármaco da Moderna nas novas variantes do coronavírus, detectadas no Reino Unido e na África do Sul.

Ainda, explicou o Ceo dos Moderna que já foram recebidos pedidos de encomendas num total de 500 milhões de doses. O responsável garante que o processo de distribuição "está a andar" e asseguram que chegarão a todo o mundo entre 600 milhões e mil milhões de doses nos próximos meses de 2021.

O Ministro da Saúde espanhol já fez saber que Espanha receberá 600 mil doses da vacina nas próximas seis semanas, enquanto a Irlanda já assegurou que chegam 110 mil doses da vacina da Moderna até final de março.



Já em Portugal, o coordenador da task force para a vacinação contra a Covid-19 assegurou esta quarta-feira que as primeiras doses do fármaco da Moderna chegam "nos próximos dias", dentro de "uma semana".